El delantero Fernando Torres anunció este martes su fichaje por un año y medio, con opción a uno más, por el Sagan Tosu japonés, con el que se espera que debute el 22 de julio, en el que se convirtió a sus 34 años de edad para un símbolo del Atlético de Madrid y de la selección española.

El campeón del mundo en 2010 anunció la salida al equipo nipón durante la presentación de un libro digital audiovisual de su carrera en uno de los gimnasios de su propiedad en Madrid, después de su despedida el pasado 20 de mayo del equipo de su vida, el Atlético, tras 404 partidos, 127 goles y un título: la Liga Europa conquistada en Lyon.

"Ha habido muchas opciones desde que anunciamos que no íbamos a continuar en el Atleti. Hemos tenido muchas propuestas de todos los continentes, desechamos Europa porque no podía tener un final mejor que el que podía tener con mi equipo y al final hemos llegado a la conclusión que era la mejor para todos", repasó el delantero.

Torres firma por un año y medio, hasta diciembre de 2019, con la opción de ampliarlo por uno más. ¿Por qué el Sagan Tosu? "Fue de los primeros clubes que se interesaron por mí. Quiero agradecerle su constancia, su insistencia y su manera de convencerme por el proyecto deportivo" expresó el delantero español.

Torres tiene previsto viajar en los próximos días a Japón y apunta a su debut al domingo 22 de julio en casa. "El plazo de fichajes se abre el día 15, domingo. Hasta ese día no me puedo incorporar. Espero jugar ya el domingo siguiente. Entre semana tienen partido, pero no sé si estaré disponible", repasó.

El Sagan Tosu será el quinto club de su carrera, con el Atlético de Madrid, por pertenencia, sentimiento y emoción, por encima de todos ellos, del que se despidió el pasado 20 de mayo, su último encuentro con el equipo de su vida, frente al Eibar en el estadio Wanda Metropolitano, escenario además de un emotivo homenaje.

Campeón del mundo y doble de Europa en el ciclo histórico e inigualable de 2008 a 2012 con la selección española, con la que jugó 110 encuentros y anotó 38 goles, uno de ellos definitivo en la final de la Eurocopa 2008 frente a Alemania, ahora iniciará una nueva aventura en las filas del Sagan Tosu a sus 34 años.