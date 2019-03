Faríñez: “Messi es un reto para todos”

El guardameta de la selección venezolana Wuilker Faríñez admite que enfrentarse al argentino Lionel Messi, en su mejor momento de la temporada, "es un reto", pero asegura que sus compañeros que tienen todo estudiado y no les da miedo.

Fariñez es una de las estrellas emergentes de la joven selección Vinotinto que dirige Rafael Dudamel. El arquero fue determinante en el subcampeonato mundial logrado por los sub-20 venezolanos hace dos años -estuvo 507 minutos imbatido- y ahora se enfrenta a unos de los grandes retos, frenar al mejor Messi, quien viene de exhibirse frente al Betis con goles de todas las facturas.

"Messi es un reto para todos. Sabemos que nos enfrentamos a Messi, pero nosotros partimos de nuestro juego. Todo está estudiado, sabemos la calidad que tiene, pero no nos da miedo enfrentarnos a Messi", declaró a Efe antes del entrenamiento de la selección venezolana en Madrid.

Fariñez, quien cuando fue fichado por el Caracas alternó la portería con un puesto como delantero hasta los 14 años -ante Vanuatu se convirtió en el primer arquero de marcó un gol, de penalti, en un mundial juvenil- considera que Venezuela debe centrarse en su juego, por mucho que se enfrente al mejor jugador del mundo. "Sabemos que vamos a jugar un partido importante y será importante la unión. Nosotros nos centramos en tratar de crear nuestro fútbol, partiendo del orden, con la intención de buscar que aparezca nuestra oportunidad", indicó.

El partido cuenta, además, con el atractivo de jugarse en el Wanda Metropolitano, que el 1° de junio acogerá la final de la Liga de Campeones. "Va a ser una experiencia muy linda. Para muchos será la primera vez en este estadio y tenemos que aprovecharla de la mejor manera", destacó Fariñez, que considera que el apoyo de la numerosa comunidad venezolana que vive en Madrid "va a ser importante".

Respecto a la crisis que atraviesa Venezuela, comentó: "Todo lo que ocurre se maneja de manera interna, con la familia. Nosotros, cuando venimos a la selección, venimos a jugar al fútbol a tratar de dar todo por el país y ver si sale bien".

El arquero de Millonarios no quiso fijar posición sobre la decisión de sus ex compañeros y de los jugadores del Zulia, que el pasado 10 de marzo se quedaron parados sobre el terreno de juego del estadio Pachencho Romero de Maracaibo, pasándose el balón durante 90 minutos, en protesta por la decisión de la federación de no suspender el encuentro. "Yo creo que es respetable. Nosotros los jugadores nos apoyamos entre nosotros. Sin embargo, creo que ellos tendrán sus motivos y sus decisiones para hacer eso", afirmó.