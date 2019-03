Falleció Coutinho, compañero de Pelé en el Santos y campeón del mundo

Coutinho, ídolo del fútbol brasileño y compañero de Pelé en el mítico Santos de la década de 1960, murió este lunes a los 75 años de edad, informó el club paulista, en el cual realizó la mayor parte de su carrera.

"La pequeña área perdió uno de sus profesores", tuiteó el Santos acompañado de una foto de Coutinho vistiendo la camiseta del 'Peixe'. Sin ofrecer detalles sobre la causa de la muerte, el club paulista divulgó en seguida una entrevista con el 'compadre' de Pelé narrando su trayectoria.

"Es una gran pérdida. La dupla Pelé y Coutinho hizo a Brasil más conocido en el mundo entero. Estoy seguro de que un día haremos esa dupla en el cielo. Mis condolencias a la familia", dijo Pelé, el 'Rey del fútbol', citado por el portal Globoesporte.

Antônio Wilson Vieira Honório, conocido como Coutinho, integró la 'Seleção' que se coronó campeona del mundo en Chile en 1962, pero no jugó ningún partido de ese torneo porque un mes antes del torneo sufrió una lesión en un menisco. Con el Santos ganó las Copas Libertadores e Intercontinental en 1962 y 1963.

Coutinho nació en Piracicaba, interior de Sao Paulo, en junio de 1943, y debutó como jugador en Santos en 1958 a los 14 años. Aunque tuvo breves pasos por otros cinco equipos, realizó la mayor parte de su carrera con el 'Peixe', por el que no ahorraba palabras de aprecio.

"Jugar, yo jugué en Santos. (Fuera del club) jugué pero no me decía nada", cuenta Coutinho en la entrevista divulgada por Santos y realizada antes de la Copa del Mundo de Brasil-2014.

Otro objeto de sus elogios fue Pelé, con quien fomró una dupla letal. "Bueno era él, no hay otro, ni va a aparecer alguien. Están inventando nombres (...) pero yo no veo nadie que haga lo que él hacía", afirmó en la misma entrevista, en la que "sin falsa modestia" dijo no ver otro Coutinho en la nueva generación 'canarinha'.

Globoesporte informó que sufría de diabetes, que le habría ocasionado, además, la amputación de tres dedos del pie izquierdo.

Fue el tercer artillero en la historia del 'Peixe' con 368 goles en 457 juegos. El ranking es liderado por Pelé, con 1.091 goles, seguido de Pepe, que también integró el mítico equipo de la década del sesenta, con 403 goles. Ganó junto al club de sus amores seis campeonatos paulistas y dos copas nacionales (1961 y 1965).

Los mensajes de luto llovieron en las redes sociales tras conocerse la noticia de su deceso. Corinthians, rival de Santos, lamentó la muerte de Coutinho. "Mucha fuerza a los familiares, amigos e hinchas santistas. Estamos juntos en este momento tan difícil", tuiteó.

"Descanse en paz, Coutinho", escribió la Conmebol haciendo un breve repaso de los logros del exatacante. "Bicampeón de la #CONMEBOLLibertadores en 1962 y 63, hizo 11 goles en la Copa y fue artillero en el primer título", agregó el tuit.

Cafu, dos veces campeón mundial con Brasil, en Estados Unidos-1994 y Corea del Sur y Japón-2002, también se manifestó vía Twitter: "Murió esa leyenda de nuestro fútbol y mi querido amigo Coutinho. Mis sentimientos y oraciones para la familia".