Entrenador venezolano busca hacer historia dentro del fútbol panameño

Ángel Sánchez, entrenador venezolano del Costa del Este, equipo que ascendió este año a la primera división del fútbol profesional de Panamá, dijo a Acan-Efe que jugar la final del torneo Apertura 2018 es una manera de dejar su huella en la liga del país centroamericano.

"Tengo la oportunidad de manejar este gran grupo humano y tener la oportunidad de hacer historia en el fútbol panameño. Sería lindo ser campeones en el primer año que ascendemos", señaló el estratega formado en el Independiente argentino y el Celta de Vigo español.

El estratega indicó que está viviendo un sueño y reconoce que maneja la situación con tranquilidad. "Sé que hoy estoy aquí y quizás mañana no", comentó. "A mí la vida no me ha cambiado para nada, me sigo parando muy temprano para trabajar, sigo acostándome tarde viendo vídeos de partidos y preparando los juegos, todo para mejorar el funcionamiento del equipo. No estoy nadando en dinero, sigo tranquilo y disfruto del momento", agregó.

Sánchez lleva cuatro años en Panamá. Relata que tiene su escuela de fútbol formativo, llamada Trebol FC, aparte de los dos años al frente del Costa del Este. "En Venezuela hice mucho fútbol formativo, en Argentina hice pasantías en Independiente y en España me forme y trabajé en Celta de Vigo. Aquí, en Panamá, solo he estado con Costa del Este, el club de mis amores", comentó.

El venezolano ha ganado dos finales con Costa del Este, ambas en la Liga Nacional de Ascenso, mismas que le dieron el boleto para estar en la división de honor panameña. "Yo he hecho un trato con mis jugadores, que yo los haré mejores jugadores, solo a cambio de que ellos me hagan un mejor técnico", apuntó.

Sobre el partido del sábado contra Tauro, Sánchez indicó que Costa del Este es un equipo pequeño; pero sin complejos, que sabe que tiene mucho que ganar y poco que perder.

"Tenemos un ilusión gigante, un compromiso que es enorme y todo el esfuerzo esperamos consolidarlo el sábado en la final", dijo. "No vamos con ánimo de víctimas sino con pensamiento de equipo ganador. Las armas con las que podemos hacerle daño a Tauro las vamos afinar esta semana. Intentaremos minimizar ese potencial que tienen, sabemos que es un equipo muy ofensivo. Ellos son los grandes, nosotros tenemos muy poco que perder para este partido", señaló.

Sánchez, luego de la eliminatoria frente al San Francisco, detectó que se tienen que hacer ajustes si quieren levantar el trofeo el próximo sábado: "La eliminatoria contra San Francisco nos deja notas para tomar y corregir, esto se ha hecho esta semana y el sábado se debe reflejar en el campo", comentó.

El técnico del Costa del Este pondera el apoyo de su dirigencia y el apoyo de los jugadores que llegaron a media temporada, mismo que son fundamentales a estas alturas del torneo.

"Mantuvimos la base desde el ascenso y sabíamos posiciones que queríamos reforzar. Por situación económica no se pudieron hacer todos los refuerzos, arrancó el torneo, jugábamos bien, pero no teníamos contundencia arriba y nuestra directiva cree en el proceso y que nos apoya, llegaron los refuerzos que nos ayudaron a estar en un lugar privilegiado", cerró.