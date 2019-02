Entrenador colombiano: Vi jugadores en Venezuela que entrenaban sin comer

Diego Barragán, director técnico colombiano, dijo que, durante su cargo como entrenador del Yaracuy FC, observó a jugadores venezolanos del equipo que llegaban sin desayunar o cenar a los entrenamientos, reseñó El País de Colombia.

" Vi pasar hambre a deportistas que me llegaban sin desayuno o sin cena del día anterior. Terminaba el entrenamiento y no sabían si iban a almorzar. A veces entrenábamos sin seis o siete jugadores que no llegaban porque no podían tomar transporte", dijo Barragán.

El técnico colombiano dijo que dirigir en Venezuela fue una de las peores decepciones en su carrera deportiva, y expresó que no le gustó el fútbol venezolano porque "no se vive feliz".

A veces solo comían arepa y agua de panela, y tuve muchos jugadores enfermos, siete u ocho con problemas de colon. Y los propietarios de los equipos están ahí por sacar dinero con un jugador que funcione, pero el ser humano no les interesa.

Barragán indicó que no se puede permitir que Nicolás Maduro se meta en el manejo del fútbol porque acabaría con el deporte venezolano. "No se pude permitir que la política de Maduro se meta en el fútbol porque también lo acaba", acotó.

