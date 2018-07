Enrique Peña Zauner: Me siento orgulloso de pertenecer a la Vinotinto

La Vinotinto sub 20 sigue reforzándose con jugadores de experiencia internacional y ahora podrá contar con la presencia del volante Enrique Peña Zauner, quien recibió el respectivo permiso por parte de su equipo, Borussia Dortmund, para disputar el Torneo Internacional Cotif, a realizarse en Valencia, España, entre la última semana de julio y la primera de agosto.

El jugador de 18 años de edad se unirá a la convocatoria directamente en suelo español. El mismo asegura que se siente agradecido y contento por esta oportunidad de vestir la camiseta nacional por primera vez en su carrera. “Me siento muy contento, muy orgulloso. Es para mí un honor pertenecer a esta gran familia Vinotinto”, indicó.

El seleccionador nacional Rafael Dudamel se ha dedicado, junto al resto de cuerpo técnico, a mantener contacto con jugadores venezolanos en el extranjero que tengan la posibilidad de complementar a la Vinotinto sub 20 en el próximo Suramericano en Chile a disputarse a inicios de 2019.

Con Peña Zauner fueron varios los acercamientos y se mantuvo una relación positiva que aportó para el llamado del volante a una convocatoria internacional. “Con el entrenador Rafael Dudamel han sido muy buenos los contactos y me ha dado muy buenos consejos positivos en relación con la selección y lo importante que es para toda Venezuela”, dijo.

De modo personal, el volante se encuentra dedicado a su carrera futbolística, debido a la culminación de sus estudios. Su multifacético aporte ofensivo podría ser importante para la adaptación en la selección: “De mi puedo contar que ya he terminado mis estudios y ahora puedo dedicarme cien por ciento al deporte. Mi posición actual es la número 10, mediocampo ofensivo pero también puedo jugar por las bandas”.

A pesar de su corta edad, ya cuenta con experiencia tras jugar cerca de 10 años en el Eintracht Frankfurt y ser comprado posteriormente por el Borussia Dortmund, disputando las categorías sub 17 y sub 19, además de jugar en la Youth League. “Ahora estoy preparándome para la nueva temporada 2018-2019 con el Borussia Dortmund”, expresó.

Debido a su talento y su buen momento en las categorías inferiores del cuadro alemán, fue tomado en cuenta para hacer la pretemporada con el Borussia Dortmund, no obstante le tocó decidir entre formar parte de ella o representar por primera vez a su selección, eligiendo a la Vinotinto, pero con el permiso del club.

“La decisión no fue muy fácil. Era una decisión que solo yo tenía que tomar. Yo sé que ellos (Borussia Dortmund) ya conocen mi calidad y mi talento. Me dicen que he tomado la mejor decisión. La vida siempre es un sacrificio. Esta oportunidad de hacer un partido para la selección venezolana es algo único”, aseguró.

Aunque Enrique Peña Zauner nació en Alemania, su padre es venezolano y por ello no olvida sus raíces. Representar a Venezuela tiene un significado muy especial para él: “Venezuela significa mis raíces, mi origen, mi familia. La Vinotinto significa para mí la pasión del deporte del fútbol”.

A pesar de estar lejos, ha estado pendiente de la actuación de sus compañeros, desde el pasado Mundial sub 20 hasta la preparación actual. Pero ahora que el sueño se cumplió, buscará ganarse la confianza del cuerpo técnico. “Sí, he seguido todo el tiempo. He vibrado, he celebrado los goles en el Mundial sub 20, he visto mi nombre como Peña también. Eso me ha inspirado mucho a soñar y ser parte de este sueño que hoy se me cumple”, cerró.

Con información de Prensa Vinotinto