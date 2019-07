Edwuin Pernía ya posó con la camiseta de Emelec

El delantero venezolano, Edwin Pernía, fue presentado por su nuevo equipo, Club Sport Emelec, como una de las flamantes incorporaciones en la campaña donde marchan octavos en la tabla.

En las plataformas digitales el cuadro ecuatoriano dio este jueves la bienvenida al jugadore y difundió las imágenes donde se veía al atacante posando con la camiseta de los millonarios.

El nacido en San Juan de Los Morros y de 24 años de edad, tras su llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se mostró satisfecho con su nuevo reto en el país meridional. "Cuando me dijeron de esta oportunidad, no dudé en venir. Estoy contento de llegar al club”, apuntó Pernía. Asimismo, destacó la historia de la nueva entidad que deberá defender: "Conozco que Emelec, es uno de los equipos más grandes de Ecuador, que pelea cosas importantes y eso me motiva”.

Por otra parte, quiso referirse a las complicaciones que demoraron su arribo a la ciudad de Guayaquil por problemas con su documentación: “Mi país está atravesando muchos problemas y eso demoró mi salida, pero ya estoy aquí listo para trabajar”. Añadió que se encuentra en plenas condiciones para competir: “Yo vengo jugando, vengo en ritmo; soy un jugador aguerrido que siempre da la pelea hasta el final” sentenció.

Su 11 goles en 23 partidos en el Deportes Iquique chileno, permitieron que el equipo meridional mantuviera su interés en el artillero, a pesar de barajar otras propuestas. Pernía con el Caracas FC, vigente dueño de su ficha, registra 18 goles en todo su camino con el equipo capitalino.