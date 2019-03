Rafael Dudamel, seleccionador de la Vinotinto, colocó su cargo a la orden, luego de la postura que tomó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) con la visita de Antonio Ecarri, representante especial para España del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Luego del triunfo por 1-3 de Venezuela ante Argentina en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el director técnico comentó en rueda de prensa que su continuidad en la selección está en duda.

"Hoy, la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente de la FVF después del partido y he puesto mi cargo a disposición. Durante todo este tiempo hemos estado conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados. Hoy hemos vivido una experiencia muy triste que me tiene desilusionado", expresó.

Comentó que el conjunto recibió la visita de Ecarri de forma "amable y respetuosa", como ha atendido a los embajadores de Nicolás Maduro.

"Como selección de Venezuela, que abarca a todo un país, lo recibimos igual con respeto. Pero tristemente han politizado la visita a la selección nacional. Créanme, el día de mañana cuando podamos conversar como Rafael Dudamel fuera de las canchas, sabrán cuál es mi posición política, no tengo porque ocultarla. Hoy soy el director técnico de la selección de un país", destacó.

Rafael Dudamel, Director Técnico de la Vinotinto, puso su cargo a la orden como estratega de la selección, tras la visita que le hiciera el embajador de Venezuela ante España, Antonio Ecarri, designado por @jguaido, ya que a su juicio se politizó dicha visita. Video cortesía. pic.twitter.com/3GCeumK0aO — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de marzo de 2019

#Vinotinto | @rafaeldudamel: "Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente de la FVF después del partido y he puesto mi cargo a disposición". | #SomosDeTallaMundial #Qatar2022ObjetivoDeTodos — La Vinotinto (@SeleVinotinto) 22 de marzo de 2019