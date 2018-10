Drew Brees se convirtió en el máximo pasador de la historia en la NFL

Drew Brees, quarterback de New Orleans Saints, se convirtió en el nuevo líder pasador histórico de la NFL en la victoria de su equipo ante Washington Redskins, en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans.

Brees superó este lunes a la leyenda Peyton Manning, quien tenía 71.940 pases concretados a sus 39 años de edad, y terminó la noche con 26 pases realizados en 29 intentos.

El quarterback no ha recibido ninguna intercepción en lo que va de temporada, a pesar de que fue derrumbado en dos ocasiones por el conjunto rival.

El equipo de New Orleans superó al conjunto de Washington por 43 – 19 y solo perdió el cuarto tiempo en donde registró 3 – 6.

Con información de Beinsport

Drew Brees was mic'd up for one of the biggest plays of his career and a historical @NFL moment! �� pic.twitter.com/6lQOf9j7Gh