El doloroso “regalito” que le dejaron a Deyna Castellanos en Massachusetts

La futbolista venezolana Deyna Castellanos salió lastimada del compromiso que disputó con su equipo, la Universidad de Florida, ante Boston College, en Massachusetts, el pasado fin de semana.

La delantera de 19 años de edad compartió este lunes en su perfil de Twitter una foto en la que se nota el golpe que recibió entre la cara interior del muslo derecho y la rodilla.

"Un regalito que me dejaron en el partido de ayer", expresó Castellanos en la publicación.

La maracayera marcó un tanto al minuto 73 desde el punto penal, aunque no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 en Massachusetts.

Castellanos fue invitada a los premios The Best de la FIFA pero no pudo asistir a la gala debido a compromisos con su universidad. Sin embargo, agradeció al organismo por la invitación.