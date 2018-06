Deyna Castellanos viajará a Rusia como embajadora del Mundial

La futbolista venezolana Deyna Castellanos viajará a Rusia para asistir como embajadora de la Copa del Mundo que dará inicio este 14 de junio hasta el 15 de julio.

A través de un video compartido en la cuenta oficial de Twitter de la FIFA, la maracayera anunció junto con la mascota Zabivaka que estará presente en el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita.

De esta manera, Castellanos deberá dejar por un tiempo el fútbol universitario en Estados Unidos con este nuevo labor que ejercerá fuera de las canchas durante el verano.

An emerging ��on the pitch, off it, @deynac18 is an ambassador of the FIFA #U17WWC, to be played later this year in Uruguay. This summer, we also have another job for her! ������ pic.twitter.com/OYBfysD3mR