Deyna Castellanos toma el control en Rusia

La futbolista venezolana Deyna Castellanos llegó este miércoles a Rusia para "tomar el control" en la Copa del Mundo como embajadora de la FIFA y aprovechó para dar sus primeras impresiones.

"¡Hola, amigos! Finalmente estamos en Moscú para la Copa del Mundo", expresó Castellanos en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Copa Mundial Femenina de Fútbol (FIFA WWC). "Como pueden ver, me he adueñado de la FIFA WWC", agregó.

En el audiovisual, se aprecia a la maracayera haciendo malabares en las calles de Moscú con un Telstar, el balón oficial de la competición. "Estamos aquí para promover el fútbol femenino", expresó.

Previamente, en un video compartido en la cuenta oficial de Twitter de la FIFA, Castellanos anunció su presencia en el partido inaugural del certamen, entre Rusia y Arabia Saudita.

De esta forma, la jugadora detendrá sus entrenamientos durante este periodo para cumplir con sus compromisos a lo largo del Mundial.

From Russia with ����❤. @deynac18 is taking over @FIFAWWC. �� #DareToShine #WorldCup pic.twitter.com/ZX8Nby0kOj