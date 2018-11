Deyna Castellanos se tituló campeona en Estados Unidos

La futbolista venezolana Deyna Castellanos se coronó este domingo en la ACC 2018 con Seminoles de la Universidad de Florida, en Estados Unidos.

La delantera de 19 años de edad fue titular y disputó los 90 minutos de la final, que terminó con marcador de 3-2 ante la Universidad Carolina del Norte.

La estadounidense Dallas Dorosy fue electa como la Jugadora Más Valiosa de la ACC 2018.

Castellanos fue una de las jugadoras más destacadas del equipo. En 20 partidos anotó nueve goles y repartió seis asistencias en la temporada.

Seminoles, que consiguió el sexto título en su historia, clasificó a la Liga Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos, cita que iniciará en 32° de final.

The hardware is coming back to Tallahassee! ��#ShowUpEarnIt pic.twitter.com/RMwDswWrUw