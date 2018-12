Deyna Castellanos se consagró campeona de la NCAA

La futbolista venezolana Deyna Castellanos se coronó este domingo en la NCAA 2018 con Seminoles de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, luego de asistir a Dallas Dorosy, quien marcó el único tanto del encuentro ante la Universidad Carolina del Norte.

“Este título nacional representa muchísimo para mí, tras dos años quedándome con la espinita de no lograr mucho", dijo Castellanos al departamento de prensa de la Vinotinto Femenina. "Fue un año muy bueno para el equipo, con altos y bajos, pero al final conseguimos el resultado”, agregó.

Castellanos, quien ejerció de mediocampista ofensiva y no de delantera centro, tuvo su mejor año dentro del balompié universitario, puesto que además de conseguir el campeonato nacional, marcó 10 goles y repartió ocho asistencias.

“Siempre he dicho que todas las temporadas que he tenido acá (Estados Unidos) han sido bastantes distintos los roles que he tenido. Pero para mí ha sido mi mejor año", comentó. “Jugué de mediocampo ofensivo, pero en Estados Unidos esa posición tiene responsabilidades defensivas", añadió.

La delantera de 19 años de edad valoró de forma positiva las competiciones con la selección nacional y aseguró que la ayudaron a estar “en forma y en ritmo” para afrontar la temporada con FSU. Y es que fue un año agitado para la goleadora, pero que quedará en su memoria.

“Este 2018, a pesar de no clasificar a los dos mundiales donde yo jugué la clasificación (sub-20 y absoluta), se tuvo la oportunidad de ganar medalla (bronce en los Juegos Centroamericanos). Ahora, con este título, se cierra un año bastante bueno y positivo, pero vamos por más”, finalizó.