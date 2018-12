Dani Alves sobre el River-Boca en el Bernabéu: “Es la mayor vergüenza”

El futbolista brasileño Dani Alves catalogó como una vergüenza que la final de vuelta por Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y no dentro de Suramérica.

"Jugar un River-Boca fuera de Suramérica es la mayor vergüenza que he visto y que veré como jugador de fútbol y como suramericano", dijo el lateral del París Saint-Germain en un vídeo publicado este viernes en Instagram.

Consideró que no es justo que la gente que pagó las entradas para disfrutar del encuentro se vea afectada por culpa de unos "maleducados" que dañaron el espectáculo: "No es posible que gente que no ha tenido nada que ver tenga que pagar por algunos maleducados y ahora no puedan ver la final porque la han cambiado a Europa".

La Conmebol anunció este jueves que la final de vuelta por la Copa Libertadores, suspendida dos veces el pasado fin de semana por los hechos violentos que hubo en los alrededores del estadio Monumental de Núñez, se disputará con ambas hinchadas en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, el 9 de diciembre.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que con el traslado de la final a Madrid no se intenta generar recursos, sino crear un fondo para erradicar la violencia del fútbol en Suramérica. "Además, los argentinos que viven en España pueden vivir esta experiencia", explicó el directivo en rueda de prensa.