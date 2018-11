Danae Millán y Génesis Carrasco brillan en el fútbol uruguayo

Una temporada soñada fue lo que vivieron Danae Millán y Génesis Carrasco en la segunda división del fútbol femenino uruguayo, con Progreso, tras haber ascendido a primera, luego de ganar el Torneo Apertura y Clausura. El cuadro de las criollas consiguió la victoria en los 18 partidos del campeonato anual, cifras que le permitieron consagrarse como monarcas absolutas.

“Todas teníamos el mismo objetivo, que era ser campeonas invictas y conseguir el ascenso. Se trabajó día a día para ello, luchando hasta el final, para ir partido a partido obteniendo los resultados, y gracias a Dios, lo logramos”, comentó la delantera larense Génesis Carrasco.

Carrasco venía de ser campeona el año pasado con el Deportivo Lara en la Liga Nacional, y en su primera experiencia internacional logró disputar 17 de los 18 partidos, acumulando 882 minutos, en los que anotó seis goles y dio 11 asistencias durante el campeonato.

“Para ser mi primera experiencia internacional, me fue bien. Tuve algunas bajas individuales, pero supe cómo manejarlo, aunque la adaptación me costó un poco en invierno, porque no estaba acostumbrada a un clima como ese; pero nunca paré y fue lindo jugar con un clima así”, declaró Carrasco. “Mis compañeras y cuerpo técnico me hicieron sentirme como en casa y eso algo muy bonito”, agregó.

Por su parte, la defensora criolla Danae Millán llevó su experiencia a la segunda división, luego de jugar en primera desde 2014 con Colón y Nacional, en un lapso en el que logró disputar la Copa Libertadores Femenina de 2016.

“Es un grupo bastante joven en comparación a otros equipos de primera o segunda. Si bien no adopté ningún trabajo respecto a esto, en retrospectiva si intentaba ayudar con cosas que se conocen por el roce y el trabajo. Con esto me refiero, por ejemplo, a ordenar el equipo en la cancha, intentando enseñar a las más pequeñas de la línea de fondo o en los entrenamientos, en especial los días físicos, donde pesa más hacer los trabajos”, confesó la jugadora oriental.