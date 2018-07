Croacia invitó de vacaciones al fotógrafo aplastado por su selección

Yuri Cortez fue invitado este jueves a pasar unas vacaciones en Croacia, luego de protagonizar una escena donde los jugadores croatas lo aplastaron tras conseguir el gol que los clasificó a la final del Mundial.

"Asegúrese únicamente de traer su buen humor y su cámara de fotos, precísenos las condiciones en las que le gustaría visitar Croacia", escribió la Oficina de Turismo croata a Yuri Cortez, fotógrafo salvadoreño.

Yuri Cortez y sus acompañantes tendrán la ocasión de descubrir la capital de Croacia, Zagreb, pero también otros lugares de un país en el que el turismo supone 20% del Producto Interior Bruto (PIB).

Los jugadores croatas abrazaron al fotógrafo salvadoreño en la celebración del gol ante Inglaterra

"Recibí la llamada directa del director de Turismo croata, hablamos unos minutos y me dijo que estaba invitado para conocer el país, para conocer todas sus bellezas, toda su comida, toda su cultura, y que no me preocupara por los gastos, que todo estaba cubierto y que solo les dijera la fecha en que podía ir", relató el fotógrafo.

Yuri Cortez, nació en El Salvador, comenzó su carrera en 1980 cubriendo la guerra que desgarraba su país y en su carrera ha cubierto conflictos, catástrofes naturales, golpes de Estado y crisis humanitarias.