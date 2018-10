Cristiano Ronaldo: Soy un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego

A pesar de una investigación abierta sobre acusaciones de violación, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró que se siente tranquilo, puesto que se considera un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego.

"Sé que soy un ejemplo, 100%, sobre el terreno de juego y fuera de él", declaró este lunes el delanero de la Juventus en conferencia de prensa, antes del partido de Liga de Campeones contra su ex equipo, el Manchester United.

Reconoció que tanto él como sus abogados se mantienen confiados respecto al caso. "Lo más importante es que amo el fútbol, amo mi vida. El resto, tengo gente que se ocupa. Por supuesto la verdad siempre sale adelante", añadió.

El ex jugador del Real Madrid comentó que se siente bendecido por pertenecer a la Juventus. "Tengo una familia fantástica, tengo cuatro hijos, buena salud. Tengo todo lo necesario. El resto no me perturba. Voy muy, muy bien", dijo.

Acusado de violación en Estados Unidos, Ronaldo aseguró el 10 de octubre que tuvo una relación "completamente consentida", según un comunicado emitido por uno de sus abogados.

A principios de octubre, la Policía de Las Vegas abrió una investigación a raíz de las acusaciones vertidas por la ex modelo Kathryn Mayorga, quien afirma que fue violada por el futbolista el 13 de junio de 2009.

Las acusaciones no parecen haber afectado a Cristiano Ronaldo sobre el césped, puesto que anotó cinco goles en sus seis últimos partidos en la Serie A.