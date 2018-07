Cristiano Ronaldo cerrará acuerdo para irse al Juventus

Cristiano Ronaldo cerrará el acuerdo para marcharse al Juventus en las próximas horas. Así lo aseguró el diario deportivo portugués Record, que afirmó que el negocio rondará los 100 millones de euros.

"El negocio no está concluido, pero la aproximación entre las partes será una realidad en las próximas horas", indicó el medio. El astro portugués de 33 años firmará hasta 2022 con el club de Turín y recibirá un salario de 30 millones de euros anuales.

La propuesta se desbloqueó cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el agente del luso, Jorge Mendes, mantuvieron una reunión de urgencia para abordar la cuestión.

El club blanco aceptaría dejar ir a su delantero por 100 millones de euros pues, recuerda el diario, el portugués tiene un documento en el que el Real Madrid autoriza la salida en el caso de que un club, rival no directo, pague ese valor.

Fue precisamente el acuerdo para fijar esta cantidad de salida, realizado hace algunos meses, uno de los pilares del malestar del astro, que llegó a decir en enero, según Record: "Si valgo 100 millones es que ya no me quieren".

El acuerdo con el conjunto de Turín implicaría que la Fiat, propietaria del club, se convierta en patrocinador externo de Cristiano para que los 30 millones de euros propuesto por la Juventus se vuelvan menos pesados para las arcas del club.

El astro del Real Madrid, ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro (cuatro de ellas como merengue), expuso públicamente sus dudas sobre su futuro en la reciente final del Champions ante el Liverpool, que acabaron por ganar los blancos.

"Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano sobre el césped, mientras sus compañeros celebraban el triunfo.

Posteriormente, agregó: "No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid, pero no es el momento porque el Madrid ha hecho historia, pero no me voy a esconder. Es muy difícil estar mejor que en el Madrid porque es el mejor club del mundo, pero la vida no es solo gloria", añadió.