Cristiano, Griezmann, Messi y Modric candidatos al The Bets

El portugués Cristiano Ronaldo, los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Raphael Varane, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el croata Luka Modric y el marroquí Mohamed Salah son los once nominados al premio The Best que otorga la FIFA a los jugadores más destacados del año.

La reciente victoria de Francia en el Mundial de Rusia ha hecho que la selección gala sea la más representada en las nominaciones, en las que brilla por su ausencia el brasileño Neymar. El astro del París St. Germain no destacó en Rusia. Condicionado por contratiempos físicos y una falta de puesta a punto evidente tras su larga lesión, no ofreció la frescura habitual de su fútbol. Ni fue determinante ni fue de su equipo el mejor. Además estuvo negado frente al gol. Neymar será más recordado en Rusia por sus excéntricas caídas y sus continuas simulaciones que por el nivel de fútbol ofrecido sobre el césped.

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una velada crítica del brasileño en pleno Mundial, cuando dijo: “Neymar es un gran jugador, eso lo primero, un talento, pero me gustaría ver más sus habilidades futbolísticas en el futuro”.

En el fútbol femenino las candidatas son Lucy Bronze (Ing/Olympique Lyonnais); Pernille Harder (Din/Wolfsburgo), Ada Hegerberg (Nor/Olympique Lyonnais), Amandine Henry (Fra/Olympique Lyonnais), Samantha Kerr (Aus/Sky Blue FC/Perth Glory FC/Chicago Red Stars), Saki Kumagai (Jap/Olympique Lyonnais), Dzsenifer Marozsán (Ger/Olympique Lyonnais), Marta (Bra/Orlando Pride), Megan Rapinoe (EE UU/Seattle Reign) y Wendie Renard (Fra/Olympique Lyonnais).

En el apartado de entrenadores, el del Atlético de Madrid, Diego Simeone: el del Barcelona, Ernesto Valverde, y Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid la pasada temporada, figuran entre los once nominados. Junto a estos tres, el resto de candidatos desvelado ayer por la FIFA son el francés Didier Deshamps, ganador del pasado Mundial, el croata Zlatko Dalic, finalista en Rusia 2018, el seleccionador ruso Stanislav Cherchesov, el inglés Gareth Southgate, el técnico español de la selección belga, Roberto Martínez, Pep Guardiola (Manchester City), Massimiliano Allegri (Juventus) y Jürgen Klopp (Liverpool).