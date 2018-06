Corea del Sur concretó la eliminación de Alemania

Alemania, tetracampeona del mundo y defensora en Rusia del título de Brasil 2014, fue eliminada del Mundial 2018 al perder ayer 2-0 con Corea del Sur en la tercera y última fecha del Grupo F.

La posibilidad de que la Mannschaft quedara eliminada en la primera fase era impensada, pero tomó fuerza con la derrota 1-0 ante los aztecas en el debut y luego con la sufrida victoria 2-1 ante Suecia.

En un partido deslucido y de mucho nervio ante los surcoreanos, Alemania cayó en el descuento por los goles de Kim Young-gwon y Son Heung-min, a los 90+3 y 90+6 minutos. El equipo asiático, pese al gran triunfo, también consumó su eliminación.

"Asumo la responsabilidad por esto. Tengo una gran decepción interior. Nunca pude haberme imaginado este resultado ante Corea. No merecíamos volver a ser campeones del mundo, o seguir avanzando, jugando así", dijo el seleccionador alemán, Joachim Löw.

Los dos primeros partidos en Rusia mostraron que la aceitada máquina de Löw, que ganó los 10 encuentros de su fase de clasificación europea con una enorme diferencia de goles de +39, además de la Copa Confederaciones un año antes, tenía los días contados.

"El equipo lo intentó varias veces, no perdimos por falta de voluntad. Nunca pudimos estar al frente del grupo, siempre corriendo desde atrás. Hoy intentamos todo, nos arriesgamos, pero estuvimos durante todo el torneo sin claridad, lo que normalmente tenemos. Merecimos ser eliminados", admitió el entrenador.

"Me siento muy bien, pero al mismo tiempo un poco vacío. Solo había 1% de posibilidades de ganar, les dije a mis jugadores que era un esfuerzo desesperado para ellos y que tenían que luchar hasta el final", dijo el técnico surcoreano, Shin Tae-yong.

El alemán Tony Kroos, ficha del Real Madrid, también lamentó la eliminación de su oncena.

“La victoria en el último partido nos dio emoción y fuerza, pero hoy era una final y a veces no lo tomamos como si lo fuera”, analizó. “La primera parte no fue buena, jugamos bien por momentos, pero no teníamos la sensación de que era una final y que teníamos que marcar. En la segunda mejoramos un poco; sabíamos que Suecia había marcado y que teníamos que arriesgar”.

Kroos coincidió con la apreciación de Löw: “Intentamos hacer siempre nuestro fútbol, pero no encontramos el camino del gol. En los tres partidos tuvimos que correr atrás y eso hace las cosas difíciles. Estamos tristes y enfadados, pero eso no ayuda en nada”.