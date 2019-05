Contaminación alimentaria accidental habría causado dopaje a Paolo Guerrero

El delantero peruano Paolo Guerrero habría sido víctima accidental de una "contaminación cruzada" con té de coca en un hotel de Lima, donde concentraba la selección inca durante la clasificatoria al Mundial de Rusia 2018 y que le costó una sanción de la FIFA por dopaje de 14 meses, revelaron este domingo dos extrabajadores.

Luis Escate y Anthony Obando, dos ex empleados del Swissotel Lima, donde concentraba el combinado previo al choque con Argentina en Buenos Aires el 5 de octubre de 2017, dijeron al programa Domingo al Día, del canal de televisión América, que la presunta contaminación se produjo por irresponsabilidad del hotel, que no cumplió con los protocolos de limpieza y seguridad.

"Hubo contaminación cruzada (en el té). Habían muchas personas que tenían falta de profesionalismo. Ellos estaban en salas independientes. Los únicos que tenían acceso eran los del personal", confesó Escate. "Yo tengo la seguridad de que la contaminación se dio en el hotel", agregó.

Anthony Obando, el mozo que atendió a la selección durante su estadía en el hotel y llevó el té de limón a la habitación de Guerrero, quien padecía por ese entonces de fiebre, aseguró que la preparación de la infusión solicitada por el jugador fue en una jarra que contenía mate de coca y no fue correctamente higienizada.

"Entonces agarraron una jarrita donde ha estado el servicio de mate de coca y no lo han lavado bien, han metido el té con limón y lo han servido ahí", admitió Obando. "Yo hablé con el señor Iván Hoyle (gerente de alimentos y bebidas). Lo que hizo fue que no habláramos y nos cambió el testimonio. Nos dio unas hojitas, preparándonos lo que íbamos a decir. 'Si alguien de la Federación les pregunta algo, no digan nada', nos decía. Esto tiene que saberlo todo el mundo, porque es injusto", reconoció.

La fiscalía ante la difusión de los nuevos testimonios indicó en Twitter que analizará inmediatamente abrir una nueva investigación de los hechos. "Algún día tenía que salir esto (el testimonio de los mozos). Tenía la confianza de que alguien salga a hablar. Mi hijo va a demostrar con esto que es inocente", dijo a la prensa Petronila Gonzáles, madre de Guerrero.

El Swissotel Lima rechazó en un comunicado las declaraciones de sus extrabajadores que "buscan dañar la reputación de su organización". Sobre las investigaciones en torno al caso de Guerrero, el hotel aseguró que "propició información veraz y oportuna a todas las entidades que lo han solicitado", agregó

El 'Depredador' demandó en julio del pasado año al Swissotel Lima, empresa vinculada a la cadena suiza de hoteles Swissôtel Hotels and Resorts, por el delito de "violación del secreto profesional y falsedad genérica". El 5 de abril, el histórico goleador de la selección peruana, con 35 anotaciones, cumplió una sanción de la FIFA por dopaje de 14 meses.

La sanción se remonta a las eliminatorias para el Mundial-2018, luego del partido con Argentina en Buenos Aires. Un control antidopaje arrojó metabolito de cocaína, una sustancia prohibida. En junio del 2018 la justicia suiza le otorgó una medida cautelar que le permitió excepcionalmente disputar el Mundial.