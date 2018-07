La complicada situación de Chicharito Hernández en el mercado de pases

Javier 'Chicharito' Hernández fue una de las figuras de México en el Mundial. Sin embargo, Marco Husillos, director deportivo del West Ham, conversó con Marca y reveló la complicada situación del delantero mexicano a raíz de la llegada del chileno Manuel Pellegrini al banquillo.

"Tenemos muchas expectativas. No ha habido ofertas. Seguramente no las habrá, porque la gente sabe que contamos con él. De momento, no está en el mercado en absoluto", precisó.

Husillos reveló, además, que el nuevo estilo de juego que practicará el West Ham en la presente temporada le vendrá de buena manera a 'Chicharito'.

"Es un estilo que favorece a todos los jugadores de ataque, porque es de mantener la posesión, atacar, llegar al área y tratar de crear ocasiones. Los delanteros en general se ven beneficiados por este tipo de juego"

El West Ham hará su debut en la Premier League ante el Liverpool. El encuentro se llevará a cabo el 12 de agosto en el Estadio de Anfield.