Colombia y la revancha contra Inglaterra

Los hinchas colombianos se cobraron el miércoles una pequeña revancha respecto a Inglaterra y al diario británico The Sun.

Antes del duelo de octavos de final perdido por los cafeteros en la tanda de penales ante los ingleses, The Sun había generado una gran polémica con una portada en la que titulaba con un "Go Kane!" (¡Vamos, Kane!) después de un texto sobre las cosas que había dado Colombia al mundo.

Desde el principio se interpretó como una clara alusión a la cocaína por la pronunciación de ese titular en inglés y la palabra "cocaine", hasta el punto de que el embajador colombiano en el Reino Unido lamentó esa portada, que en su opinión "estigmatiza" a su país.

Tras la eliminación de Inglaterra ante los croatas, el tuit en el que The Sun informaba del resultado del partido vio cómo aficionados colombianos disfrutaban su particular 'vendetta', con montajes de la famosa portada a la que añadían la palabra "Home", para lograr un "Go Home Kane!" (¡A casa, Kane!), haciendo leña del árbol caído.

En Francia las estrellas estadounidenses Beyoncé y Jay Z, en plena gira, tendrán un concierto el domingo en el Stade de France de la periferia de París, la casa habitual de los Bleus en sus grandes partidos como local.

Pero el destino ha querido que coincida el mismo día en el que Francia disputa la final del Mundial de Rusia ante Croacia. Por ello, los organizadores decidieron animar a los fans a que acudan antes al estadio, donde emitirán el partido en pantallas gigantes.