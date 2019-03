La cinco tareas de Zidane en el Real Madrid - Celta de Vigo

El francés Zinedine Zidane se estrenará por segunda vez en el banquillo del Real Madrid este sábado ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, con muchas dudas por despejar en un once inicial en el que puede optar por la continuidad o apostar por jugadores en los que confió plenamente en su anterior etapa.

1. La portería: El Real Madrid fichó al belga Thibaut Courtois este verano para ser titular en detrimento del costarricense Keylor Navas, que había sido clave en los logros del equipo durante las últimas tres temporadas. Un privilegio que podría llegar a su fin con Zidane al mando del equipo ya que, a pesar de no contar con Luis Llopis, el entrenador de porteros en su anterior etapa que forma parte del cuerpo técnico de la Real Sociedad, el tico cuenta con toda la confianza del francés. Así lo demostró 'Zizou' durante el mes de enero de 2018, cuando se opuso a la llegada del portero español Kepa Arrizabalaga, siendo una oportunidad de mercado ya que finalizaba contrato a final de temporada, debido a su confianza ciega en Keylor Navas. Ahora, debe decidir entre un fichaje del club como Courtois, que asegura presente y futuro, o el portero con el que tocó el cielo.

2. El último tren de Marcelo: el brasileño vive su época más complicada desde su llegada al Real Madrid hace trece años. El lateral izquierdo saltó en el minuto 88 al campo en Pucela frente al Real Valladolid el pasado domingo. Era la ruptura total en el que sería el último encuentro del argentino Santiago Solari en el banquillo. El día que volvía jugar, casi un mes después de su anterior aparición (90 minutos en la derrota en el Santiago Bernabéu frente al Girona por 1-2). Acusado de estar fuera de forma y señalado en algunos goles recibidos por el Real Madrid, ha visto cómo un canterano, Sergio Reguilón, le ha adelantado en la lucha por la titularidad sin instaurar duda alguna en la afición. Una situación que el segundo capitán del equipo blanco luchará por revertir con la vuelta de Zidane, para el que siempre fue indiscutible.

3. Sin medio centro defensivo: el gran quebradero de cabeza para el técnico francés es sustituir en el once inicial al brasileño Carlos Henrique Casemiro, pilar fundamental en su centro del campo en los nueve títulos conquistados por Zidane, para el 4-3-3 marca de la casa. Con Marcos Llorente lesionado, y en el que tampoco tuvo nunca demasiada confianza, y sin el croata Mateo Kovacic, cedido en el Chelsea y con el que contó en varias ocasiones durante la pasada temporada para desempeñar esa función, 'ZZ' tendrá que reinventarse. La opción más factible parece a priori retrasar unos metros la posición del alemán Toni Kroos, pero este ya dejó claro el pasado 12 de octubre, después de que Julen Lopetegui le colocase ahí, que no se encontraba precisamente cómodo: "Me gusta jugar ahí, pero no soy Casemiro", dijo. La natural sería el uruguayo Fede Valverde.

4. Recuperar a Isco: el malagueño ha visto la luz tras ser señalado públicamente por Solari y expedientado por el Real Madrid por su comportamiento tras ser desconvocado en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Ajax, al no asistir a la charla técnica del argentino ni montarse en el autobús camino del Santiago Bernabéu. Isco aseguró este jueves en un acto promocional que la vuelta de Zidane "es una buena noticia para todos", pero especialmente para él que se consolidó como titular en el Real Madrid con el francés como entrenador y este puede volver a darle confianza desde su primer encuentro para recuperarle pensando ya en la próxima temporada. Su futuro puede dar un giro que ya pocos esperaban.

5. Sin amistad, pero con profesionalidad con Bale: el galés criticó en una entrevista el pasado mes de febrero en 'FourFourTwo' la decisión de Zidane de relegarle al banquillo en la final de Liga de Campeones disputada en Kiev, en la que fue clave con un doblete, y aseguró que no eran "mejores amigos" y que tenían una relación "estrictamente profesional". Ahora, el francés tiene ante sí la disyuntiva de obviar estas palabras y dar galones a Gareth Bale en un ataque con las bajas del brasileño Vinicis Junior y del español Lucas Vázquez o confiar en un Marco Asensio que no ha dado el paso adelante que se esperaba y volver a anteponer a Isco por delante del galés.