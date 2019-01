Cesc Fàbregas anunció su fichaje por el Mónaco

El centrocampista español Cesc Fàbregas anunció este viernes, mediante un vídeo publicado en las redes sociales, su fichaje por el AS Mónaco, con quien firmó un contrato por tres temporadas y media, hasta junio de 2022.

En el vídeo, Cesc aparece caracterizado como un relojero reparando un reloj, hasta que al final dice "ahora es el momento" y se coloca una camiseta del Mónaco sobre el hombro. En una fotografía difundida en Twitter, el centrocampista de 31 años y procedente del Chelsea inglés posa delante de la camiseta con su nombre y el dorsal 44.

El Mónaco recuerda que Cesc comenzó su carrera profesional en el Arsenal londinense, donde jugó de 2003 a 2011 y donde relevó como capitán a Thierry Henry, quien ahora será su entrenador en el banquillo monegasco y con quien mantiene una gran relación desde entonces.

"Es un gran placer incorporarme al Mónaco, un nuevo proyecto para mí. El grupo tiene calidad, con jugadores jóvenes y un joven entrenador. Estoy aquí para ayudar al equipo, y estoy impaciente por debutar. Tenemos un gran partido que disputar el domingo en Marsella", señaló Fàbregas, según el comunicado de su equipo.

Vadim Vasilyev, vicepresidente monegasco, dijo que el Mónaco da la bienvenida a una "jugador de talla mundial" y destacó que, gracias a su experiencia, el jugador "aportará mucho a nuestros jugadores dentro y fuera del terreno de juego".

Fàbregas llega a un equipo inmerso en una grave crisis, penúltimo en la Ligue 1 con sólo tres partidos ganados, eliminado de la Liga de Campeones, y que no ha conseguido todavía acoplar a los jóvenes talentos salidos de sus categorías inferiores.

El Chelsea -donde jugaba desde 2014- dedicó un largo comunicado en su página web a Fábregas, en el que le agradeció por sus años en el club y le deseó suerte para el "próximo capítulo de lo que ha sido una fantástica carrera".

Wow. I’m honoured to announce that I will be starting an exciting journey with this wonderfully historic Club. @as_monaco will be my home for the next 3.5 years and I cannot wait to start this new challenge. #daghemunegu #NowItsTime pic.twitter.com/t2rB4Vqklh