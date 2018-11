César Modesto González: “Seguimos enfocados en el siguiente partido”

El estratega encargado de la Vinotinto sub-20 habló para los medios de comunicación presentes en el estadio Metropolitano de Cabudare posterior al compromiso entre Ecuador y Venezuela que terminó en derrota 1-0, con motivo del cierre de la segunda jornada del Cuadrangular Internacional.

“Algunos jugadores no habían sentido el rigor de jugar un partido de esta envergadura contra el equipo ecuatoriano. De talla, de fuerza. En los primeros minutos nos sorprendió y no pudimos salir de esa incomodidad. Hay jugadores que tienen que vivir esta serie de situaciones para poder consolidarse. Más allá de hacer evaluaciones individuales, me quedo con el esfuerzo y la entrega”, indicó.

A primera hora Bolivia venció en penales a Perú y con la victoria de Ecuador sobre la Vinotinto 1-0, se puso parejo este Cuadrangular Internacional y todo se va a definir el domingo. En cuanto a esto, Modesto González dijo: “comenté anteriormente que este Sudamericano iba a ser de los más parejos y los resultados de hoy así lo indican”.

Tras vencer a Bolivia por la mínima en su primera presentación, este compromiso dejó sensaciones de que se podía hacer mucho más para buscar al menos el empate.

“Me quedo con la sensación de que en el primer tiempo debimos ser más, no tuvimos esa lectura en la mitad de la cancha y nos superaron. Poco a poco pudimos sacudirnos la agresividad del equipo ecuatoriano”, comentó.

De la primera parte, el seleccionador reconoció la superioridad del rival. “En el primer tiempo hubo más o menos treinta minutos donde el rival fue superior y nos logró poner en apuros. Nos hizo un juego interesante. Sobre el final logramos controlar”.

No obstante en la etapa de complemento, Venezuela buscó darle la vuelta y no se dio resultado. “En el segundo tiempo tuvimos destellos de nuestro funcionamiento. Mostramos algunas armas que tenemos en materia ofensiva que es donde está nuestro gran talento”.