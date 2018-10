César Farías es acusado de nueva agresión en Bolivia

Envuelto en la polémica quedó César Farías, ex seleccionador de la Vinotinto, luego de que en las redes sociales se difundiera un video en el cual aparece dándole una patada en el pecho a Adolfo Fernández, hincha de Bolívar.

El hecho se produjo en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el pasado 29 de septiembre, reseñó Los Tiempos.

Farías, quien se desempeña como seleccionador de Bolivia y director técnico de The Strongest, explicó que su reacción se debió a que Fernández atacó a Carlos Pino, dirigente atigrado, quien recientemente fue operado de la rodilla.

"El video no tiene sonido. No se vio lo que pasó en el avión y en el autobús. Es un gran complot, un hecho mal intencionado", expresó en una entrevista al programa nocturno No Mentirás, emitido por la Red PAT.

Comentó que el vídeo fue descontestualizado con lo ocurrido y atribuyó a un complot que se armó con antelación.

“Esta situación, que es por la camiseta, viene generándose desde la partida del avión, con provocaciones. Quisiera saber cómo consiguieron el video de una institución sin una orden judicial”, dijo.

Indicó que tiene pruebas y las demostrará en el momento indicado, con los argumentos y testigos correspondientes.

Farías, de 45 años de edad, remplazó en junio en el cargo de seleccionador al boliviano Mauricio Soria, despedido por la Federación Boliviana de Fútbol por un caso similar de agresión.

En julio de 2017, el venezolano fue suspendido por el Tribunal de Justicia Deportiva de Bolivia, tras agredir a un dirigente en un partido de fútbol, pero el caso quedó absuelto con una apelación.

Con información de El Comercio y DIEZ.bo

VIDEO: Momento en el que César Farías agrede al ciudadano Adolfo Fernández en el aeropuerto de Santa Cruz. Esto sucedió a finales de septiembre. Desconozco las causas de la reacción violenta de César Farías. Pero, sea cual sea no lo veo justificable. Y tiene precedentes... pic.twitter.com/2MDVCvO578 — Mario Sánchez (@MarioSanchez_SC) 30 de octubre de 2018