Cerro Porteño presentó al ex vinotinto Fernando Amorebieta

El futbolista venezolano Fernando 'La Grulla' Amorebieta fue presentado este lunes como el sexto refuerzo del Club Cerro Porteño, de Paraguay, para la venidera temporada 2019.

El combinado azulgrana le dio la bienvenida al ex jugador de la vinotinto desde su página web: "¡Deseamos el mayor de los éxitos a Fernando en la Capital del Sentimiento!".

Amorebieta, quien usará el dorsal '5' en su camiseta y firmó un contrato por dos campañas, ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico que dirige el argentino Roberto Nanni.

“Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, porque vengo al club más grande de Paraguay”, declaró en rueda de prensa el central, que también tiene nacionalidad española.

Respecto a su estilo de juego, comentó: "Me he caracterizado por ir con todo, con mucha fuerza; es mi estilo y no lo voy a cambiar, pero no me considero un jugador violento”.

Amorebieta, de 33 años de edad, no tuvo competencia en el segundo semestre del año 2018, debido a un inconveniente que tuvo con Independiente de Avellaneda, su último club.

"Es un paso adelante en mi carrera. Vengo de una situación complicada, seis meses complicados. Tener esta opción es increíble. Defender esta camiseta para mí será lo máximo”, dijo.

'La Grulla' hizo la mayor parte de su carrera en España, con CD Baskonia, Bilbao Athletic, Athletic Club y Sporting Gijón. También jugó en el fútbol inglés con Fulham y Middlesbrough.