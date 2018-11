Carlos Olses: Evitar gol de visitante siempre es bueno

Luego del empate sin goles entre Deportivo La Guaira y Deportivo Lara en el Metropolitano de Cabudare, por el primer partido de la final del Torneo Clausura 2018, el guardameta naranja Carlos Olses analizó el marcador y dio sus pronósticos para la vuelta, que se disputará en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

“Sacamos un resultado positivo, porque no recibir gol de visitante siempre es bueno”, expresó al equipo de prensa del Deportvo La Guaira el portero de 18 años, que a su corta edad no solo se adueñó de la portería litoralense, también se convirtió en un fijo de las convocatorias a la selección nacional sub-20.

En el encuentro de ida, pese a que coleccionó múltiples intervenciones providenciales, incluido un penalti tapado a Jesús Herández, Oles consideró que nu fue la figura del partido: “No creo que haya sido la figura, fue un trabajo en equipo”.

“Somos un equipo muy ofensivo. Si bien en la ida no pudimos hacer goles, tampoco fue porque planeamos aguantarnos. Nosotros intentamos plasmar allá la misma idea de juego que hemos desarrollado durante todo el torneo, pero por diversos motivos no fue posible”, indicó.

El guardavallas hizo énfasis en que el factor localía también tendrá mucho peso, y no dejó lugar a dudas a la hora de hablar de la idea con la que saldrán los suyos el próximo domingo.

“Ellos (Deportivo Lara) también pueden ver como favorable el 0-0 de la ida, porque cualquier empate con goles en la vuelta les serviría para ser campeones”, comentó. “Nosotros somos un equipo que juega mucho a ras de césped, pero para eso necesitamos una cancha que esté en buenas condiciones, y la de Cabudare evidentemente no estaba bien”, agregó.

Si bien se lució en la ida ante el tiro penal, Olses no ocultó su deseo de evitar una hipotética definición del título desde los doce pasos. “La verdad, no estamos buscando eso, porque para ello tendríamos que empatar nuevamente sin goles, y nuestra intención es otra. No vamos a salir a defendernos, seremos fieles a nuestro estilo ofensivo, y buscaremos la victoria desde el primer minuto”, culminó.

Con información de Prensa Deportivo La Guaira