Camiseta de Josef Martínez es la tercera más vendida en la MLS

Dentro y fuera de las canchas, el venezolano Josef Martínez es figura. No solo es el goleador de la Major League Soccer (MLS), también es el tercer jugador que más camisetas ha vendido en la campaña.

La MLS publicó este lunes en su cuenta de Twitter el listado de playeras más vendidas en la temporada, en el que destaca la de Martínez dentro del podio.

La camiseta número 7 del Atlanta United es más cotizada que las de estrellas como el inglés Wayne Rooney, el paraguayo Miguel Almirón, el español David Villa y el alemán Bastian Schweinsteiger.

Solo el sueco Zlatan Ibrahimovic, de Los Ángeles Galaxy, y el mexicano Carlos Vela, de Los Ángeles FC, están por encima de Martínez.

El pasado 25 de agosto, el jugador nacido en Valencia, estado Carabobo, se convirtió en el máximo goleador histórico en una temporada de la MLS.

Además, lidera la tabla de artilleros de la liga, con 30 tantos, y figura en una de las portadas especiales del videojuego FIFA 19.

