Cadáver hallado en avioneta siniestrada es el de Emiliano Sala

El cuerpo hallado este jueves entre los restos de la avioneta siniestrada en el Canal de la Mancha fue sido identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala, confirmó la policía de Dorset, en Reino Unido.

"El cuerpo traído hoy al puerto de Portland ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala", informó la policía en Twitter. "Las familias del señor Sala y del piloto David Ibbotson han sido informadas. Nuestros pensamientos permanecen con todos ellos", agregó.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Reino Unido (AAIB) confirmó este jueves que recuperó un cuerpo entre los restos de la avioneta. Finalmente este fue identificado como el de Emiliano Sala.

El domingo pasado, un equipo de búsqueda privado encontró la avioneta sumergida en el Canal de la Mancha, a 67 metros bajo el nivel del mar y al norte de la isla de Guernsey, entre Inglaterra y Francia.

Entre las imágenes que se tomaron del fuselaje del avión se halló un cuerpo que fue recuperado por la AAIB de la "forma más digna posible".

El cuerpo fue trasladado a Portland, en Inglaterra, en tanto que no fue posible recuperar la avioneta debido a las duras condiciones meteorológicas.

La avioneta que transportaba a Sala, fichaje del Cardiff City, y al piloto David Ibbotson, desapareció del radar el pasado 21 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha con dirección a Cardiff, Gales.

