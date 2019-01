Brayan Palmezano quiere escuchar el himno de Venezuela en Polonia

Luego de instalarse y trabajar por primera vez en la ciudad chilena de Rancagua, la Vinotinto sub-20 cuenta los días para debutar en el Campeonato Suramericano de la categoría, el próximo jueves 17 de enero, ante Colombia.

La lista de 23 jugadores se definió hace escasos días posterior a la última etapa de preparación realizada entre Margarita, Caracas, Puerto Cabello y Cali. El zuliano Brayan Palmezano se sintió satisfecho por el gran trabajo realizado en estas seis semanas de concentración.

“Fue una preparación muy buena. Ahora queda menos para plasmar todo eso que trabajamos en el campo. Las expectativas son muy altas y vamos a hacer un buen papel en el Suramericano”, indicó el jugador de Huachipato.

Destacó la importancia de los módulos de preparación y de la incorporación de los jugadores que militan en el extranjero: “Los profesores sacaron lo mejor de nosotros y el grupo se fortaleció con los que vinieron de afuera o se reincorporaron a última hora. Todos vamos por una misma línea y sabemos lo que queremos”.

Durante el año 2017, esta generación clasificó al hexagonal final del Sudamericano sub-17 de Chile, pero no pudo conseguir la clasificación al Mundial. “Esta es una generación muy buena para que no clasifiquemos al Mundial. En este ciclo hemos trabajado varios aspectos y esta es nuestra última oportunidad de ir a un Mundial de menores, porque con el favor de Dios también vamos a ir en la absoluta. De forma personal, al menos, voy a luchar hasta conseguirlo”, comentó Palmezano.

Contó que una de las claves para no alcanzar el objetivo durante ese año fue la falta de concentración, punto que ahora han podido trabajar mejor: “Los Sudamericanos son muy complicados. Hay que estar fuertes mentalmente, saber que en cualquier momento va a llegar tu oportunidad y tienes que aprovecharla al máximo. Este grupo está conformado por lo mejor que tenemos y vamos a necesitar de todos para este Sudamericano”.

Una de las metas más comunes en los futbolistas es la aspiración por disputar una Copa del Mundo con la camiseta de su selección y dentro de este grupo, tres jugadores ya acumulan uno en su palmarés. Para Brayan Palmezano, esto es un importante plus que tiene la categoría.

“Ir a un Mundial debe ser lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Puedes ganar trofeos con tu equipo pero ir a Mundial sería algo inexplicable. Gracias a Dios tenemos tres compañeros aquí que ya vivieron esa experiencia. Me han dicho que no hay comparación”, comentó.

El grupo se encuentra muy entusiasmado de asistir al certamen continental más importante de su categoría a nivel de selecciones, no obstante darán todo por escuchar el “Gloria al Bravo Pueblo” en Polonia dentro de unos meses. “Si ir a un Suramericano ya te genera una sensación de felicidad agradable y única, no me imagino que suene el himno en Polonia, eso es un sueño que lo vamos a hacer realidad”, cerró.

Con información de Prensa Vinotinto