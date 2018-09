Brasileña Marta quedó como mejor jugadora para la FIFA

La futbolista brasileña Marta fue condecorada este lunes con el premio The Best a mejor jugadora de la FIFA.

Marta ha ganado este premio por sexta vez en su carrera, las cinco anteriores cuando aún se denominaba FIFA World Player, pero la última databa de 2010.

La delantera se impuso a la noruega Ada Hegerberg y a la alemana Dzsenifer Marozsan, sucediendo en el palmarés a la holandesa Lieke Mertens.

"Siempre había deseado ganar un premio como este. Gracias a todos los aficionados, periodistas y expertos que han votado por mí", aseguró entre lágrimas Marta, visiblemente emocionada.

More World Player of the Year awards than ANYBODY (female or male) in history. ���� #Marta | #TheBest pic.twitter.com/Ywv6jO98jO