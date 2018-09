Benítez confirmó que Salomón Rondón estará al menos dos semanas de baja

Rafa Benítez, entrenador del Newcastle United, confirmó en rueda de prensa que el delantero venezolano Salomón Rondón estará al menos dos semanas de baja, debido a una lesión en el muslo.

El técnico español informó que el cuerpo médico del equipo aún está por comprobar el alcance de la lesión, pero cree que serán 15 días los que el atacante estará fuera de los terrenos de juego.

"La idea es ver cómo se siente después de cada semana. Sintió algo en el calentamiento contra el Crystal Palace. Quería dar una buen impresión, pero no pudo. Ahora está lesionado y tenemos que lidiar con el resto de jugadores", dijo Benítez.

La lesión de Rondón llega en un momento delicado para el Newcastle, que está en el antepenúltimo puesto de la tabla con solo dos puntos y que este fin de semana se enfrentará al Leicester City.

