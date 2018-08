Barcelona traspaso al colombiano Yerry Mina al Everton de Inglaterra

El FC Barcelona traspasó al colombiano Yerry Mina al Everton de Inglaterra por 30 millones y 250 mil euros, más 1.5 millones en variables, informó el club catalán.

Mina de 23 años firmó un contrato por cinco años y medio proveniente del Palmeiras de Brasil, pero su paso por el Barcelona ha sido improductivo, en el que solo participó en cinco partidos de Liga.

Esta es la segunda operación que hace el Barcelona este verano con el Everton, después del traspaso del lateral Lucas Digne, en un fichaje por el que el Barça ha cobrado 20,2 millones de euros.

El colombiano desempeñó un gran rol en el Mundial con la selección colombiana en el que anotó tres goles de cabeza y se convirtió en uno de los referentes de los cafeteros.

