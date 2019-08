FC Barcelona, ¿ya no es el mejor destino?

Una vez que el acuerdo entre Malcom con el Zenit de San Petersburgo se convirtió en un hecho se abrió un nuevo debate sobre si los blaugranas siguen siendo un destino apetecible para futbolistas contrastados.

El debate no nace desde el cuestionamiento de la grandeza del FC Barcelona, conseguida a través de sus logros deportivos, sino que se inicia desde las interrogantes que se tienen en cuanto al nuevo proyecto deportivo trazado en Camp Nou, el cual hoy mantiene muchos detractores dentro de la afición catalana.

¿A dónde van a jugar los que vengan? Una de las razones por las que Malcom no triunfó en el conjunto culé se debió a la poca participación durante la temporada y es que en un equipo donde por posición existen una gran cantidad de jugadores en muy difícil jugar.

Ernesto Valverde en el mediocampo tiene hasta ocho jugadores de los que solo podría elegir tres si define usar el 4-4-3 como esquema. Son en la mayoría futbolistas que serían titulares fijos en otro club y en el Barca deben pelear por el puesto de forma más intensa.

Para que tengan una idea, el entrenador debe decidir entre Arthur, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, Aleña, Rafinha e incluso entre la joya de la Masía, Riqui Puig.

Estrellas que se estrellaron en Camp Nou. FC Barcelona es un club que se revalorizó en las últimas décadas por sus sobresalientes conquistas en el fútbol mundial, esto produjo que muchos jugadores catalogados estrellas quisieran formar parte de la plantilla.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para algunos y, tras largos intentos, sus carreras fueron pereciendo una vez que no lograban adaptarse a la filosofía o no contaban con las oportunidades del cuerpo técnico.

Son muchos los jugadores que en los últimos años llegaron como promesas y se fueron por la puerta de atrás. Nombres como Arda Turán, André Gomes, Vermaelen, lideran este listado que ha generado que algunos se lo piensan mejor a la hora de escoger Barcelona como una ciudad de destino.

¿Se ha perdido el estilo?. La filosofía en Camp Barca era un tema innegociable. Siempre se le reconoció a la entidad azulgrana lo diferenciado de su juego respecto a otros clubes en Europa. Ahora bien, las sensaciones en la actualidad han cambiado. La afición acostumbrada a ver grandes faenas en el campo, donde prevaleció el conocido “tiqui taca”, hoy son cuestionadas por un cambio a un modelo defensivo.

Las críticas han llovido a las formas que usa Ernesto Valverde para conseguir ganar partidos. Existe una gran parte de los seguidores blaugranas a los que no solo les importa ganar sino que el cómo también es preponderante.

El Txingurri ha prescindido de un juego esbelto por un desempeño más conservador y defensivo, lo que analistas consideran una de las razones por la que algunos jugadores no quieren fichar por los culé.

La Masía vs la cartera. El rubro económico en un club es un elemento fundamental para que los proyectos deportivos tengan éxito. Sin dinero es mucho lo que se deja de avanzar y por ende genera limitantes.

La Masía durante años fue reconocida como una de las mejores canteras del balompié, gracias a la cantidad de jugadores que formó para los DT del primer equipo como; Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, Valdes, etcétera.

Hoy desde la directiva se ha evidenciado un cambio notorio en este aspecto. Los titulares de los diarios de la ciudad española se enfocan en las grandes sumas que se invierten para fichar futbolistas dejando a un lado al semillero de Camp Nou.

Si hacemos un repaso encontraremos que por Coutinho, por ejemplo, se pagaron 120 millones de euros (más 40 en variables) y que el reciente fichaje del francés, Antoine Griezmann costó 120 millones de euros.

Mientras Barcelona desembolsa tanto dinero en fichajes en la cantera se está produciendo una fuerte fuga de talentos por la conclusión de no encontrar espacios en el primer equipo.

En el último tiempo se fueron de las categorías menores talentos como: Alex Grimaldo, Thiago Alcantara, Sergi Samper, Gerard Deulofeu, entre otros.