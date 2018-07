Barcelona fichó al defensa francés Clément Lenglet

El Barcelona FC firmó al defensa francés Clément Lenglet, quien se convierte en el segundo refuerzo de la entidad blaugrana para la nueva temporada.

El defensa de 23 años de edad firmó hasta el 30 de junio de 2023 y su cláusula de rescisión es de 300 millones de euros.

Lenglet llega al club para sumarse a la lista de los cuatro centrales que actualmente se encuentran en nómina: Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Yerry Mina.

El francés llegó proveniente del Sevilla FC, donde solo disputo una campaña y media desde que se unió en el mercado de invierno de la temporada 2016 - 2017.

�� Get to know our new signing, @clement_lenglet!

⚽️ #EnjoyLenglet

�� #EnjoyBarça pic.twitter.com/9pxyvE1OTf