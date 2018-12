Azpilicueta renovó con el Chelsea hasta 2022

El Chelsea oficializó este martes la renovación del defensa español César Azpilicueta, por cuatro años más, hasta 2022.

En declaraciones a la página oficial del club, el lateral afirmó estar "muy feliz" por extender su estancia en el Chelsea.

"Desde que llegué, sentí la alegría y la responsabilidad de jugar para este club, por estos aficionados. Cada vez que salto al campo trato de dar lo mejor. Espero que quede mucho por venir y que podamos mantener al Chelsea donde pertenece", añadió.

Azpilicueta llegó al Chelsea en verano de 2012, procedente del Olympique de Marsella.

Desde entonces, ha disputado 298 partidos con el equipo de Stamford Bridge, a dos pasos de superar los 300 encuentros, lo que le convertirá en uno de los siete jugadores extranjeros en conseguirlo en la historia del Chelsea.

Con los 'Blues', el lateral navarro ha levantado dos títulos de la Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League.

Marina Granovskaia, directora del club, aseguró que Azpilicueta ha demostrado "ser una magnífica adquisición" debido a su profesionalidad y consistencia.

"El nuevo contrato alargará la etapa de Azpilicueta a diez temporadas en el Chelsea y esperamos que en los cuatro próximos años sea una parte clave de nuestro éxito.

Good morning Blues, we have some news for you...@CesarAzpi has extended his Chelsea contract until 2022! �� #Azpi2022 https://t.co/lxLVEvusXn