Atlético Venezuela anunció el fichaje de Edder Farías

Atlético Venezuela anunció este jueves un fichaje de lujo, con una experiencia importante, para el Torneo Clausura 2018 de la Liga Futve y la Copa Venezuela. Se trata del delantero monaguense Edder Farías, quien pertenecía a las filas del Caracas FC.

“Estoy contento por este nuevo reto que voy a tener en mi carrera futbolística. Agradezco a todo el equipo por esta confianza que me están brindado de permanecer a esta gran institución. Espero demostrar mi juego, dar lo mejor y aportar muchas alegrías al equipo”, expresó el jugador en su presentación.

Su camino profesional, así como el personal, ha ido de menos a más por méritos propios. Debutó con el Monagas SC y tras cinco temporadas dio el salto hacia el club de la Cota 905, mismo que le permitió vivir su primera experiencia en un equipo fuera de nuestras fronteras: en el União da Madeira de Portugal para la temporada 2015/2016.

Después de regresar de Europa y unirse nuevamente al Caracas FC, brilló una vez más y dio el salto al balompié colombiano con el Once Caldas, club con el que estuvo hasta el pasado semestre y que durante un año sumó 12 anotaciones.

“Gracias a Dios tuve una buena temporada con el Once Caldas, me fue muy bien y siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible en cada sitio que he estado. Regresé al país, se dio la venta hacia el Atlético y ahora aportaré mi granito de arena”, agregó.

Sus objetivos son claros: sumar la mayor cantidad de goles, que a su vez van enlazados a los del grupo, quienes aspiran en ser parte del octogonal y optar por un cupo a un torneo internacional. Reconoció las responsabilidades que tiene y más aún en la posición que se desenvuelve.

“Uno como jugador, más aún como delantero, mantener esa cuota goleadora es el deber ser. Espero demostrar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido para lograr las aspiraciones que tiene el equipo que es lo que más importa”, concluyó.

Con información de nota de prensa