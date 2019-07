Atlético de Madrid: ¿la última oportunidad para Simeone?

El lateral derecho Kieran Trippier fue oficializado este miércoles como la nueva incorporación del Atlético de Madrid, y con su fichaje ya son siete los nombres propios que le ponen color a lo que es una gran renovación. Una vez más la directiva rojiblanca buscó en el mercado futbolistas interesantes que pueden sumar a los ambiciosos planes del equipo español.

A pesar que los pilares de la plantilla colchonera abandonaron al conjunto, el cholo nuevamente tendrá a sus ordenes piezas importantes con que pelear títulos a los colosos del balompié manchego como Barcelona y Real Madrid, en el territorio español.

Esta nueva camada representa un reto para el técnico argentino, quien deberá enfrentar la nueva campaña como una oportunidad para retomar la senda ganadora de trofeos. Cosa que en Madrid ya se estaba haciendo costumbre; y con esos guerreros Simeone tendrá una artillería respetada con que ir a buscar la Champions League, que tan esquiva se le ha tornado en los últimos años.

¿Los que se van no harán falta hacen falta los que vendrán?

Para los equipos que cuentan con una era ganadora siempre llega el momento del adiós. Es inevitable que, posterior a la época dorada donde se obtuvieron muchas cosas importantes, los pilares deban tener recambios necesarios.

El Atlético está atravesando ese trance que duele en la afición, en el que figuras como: Antoine Griezmannn, Diego Godín y Juanfran lideran la lista de esta nueva oleada de despedidas. Lucas Hernández, Rodri, Gelson Martins y Luciano Vietto, completan el listado de quienes también partieron a otras entidades deportivas, dejando sus lugares a jugadores con mucha juventud y promisorio futuro.

João Félix, quien llega proveniente de Benfica, a pesar de su juventud parte como el llamado a convertirse en el líder del proyecto y junto a de Marcos Llorente, Ivan Šaponjić, Héctor Herrera, Renan Lodi y Felipe , quienes le acompañarán con su notoriedad. Por ejemplo, Llorente trae buen cartel gracias a sus buenas participaciones con el conjunto del Real Madrid, por lo que su calidad en la salida de la esférica puede significar de gran ayuda al funcionamiento colectivo rojiblanco, evitando que se vea afectado por la ausencia de un “Rodri” que tenía esa responsabilidad en el campo.

Cambio de filosofía: ¿una quimera?

Si bien el equipo colchonero logró levantar numerosos galardones con el nacido en Buenos Aires, dichos éxitos se alcanzaron con una marcada filosofía dentro del terreno de juego. El estilo defensivo ha sido lo predilecto en Simeone y, aunque no debería cambiar lo que le ha otorgado triunfos, ¿por qué no pensar que con jugadores más técnicos en la construcción y no en la destrucción, el entrenador se plantearía un cambio en el estilo?

Con el portugués João Felix lo creativo no es solo una ilusión, ya que con las águilas demostró que en los últimos cuartos de la cancha maneja muchos recursos para cargar con el ataque y surtir de buenas pelotas a los delanteros. Por otra parte, Llorente es un efectivo con que el cholo puede consolidar la posición de balón debido que el español sabe manejar las salidas correctas con la pelota y, acompañado de Koke, tendría esa rubro bien resuelto.

Por lo pronto, el Atlético de Madrid continúa su pretemporada planificada de dos semanas en Los Ángeles de San Rafael, España, para luego partir a Estados Unidos y México del 21 de julio al 4 de agosto.