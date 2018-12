Athletic Bilbao destituyó al “Toto” Berizzo

El Athletic Club de Bilbao destituyó este martes al argentino Eduardo 'Toto' Berizzo como entrenador por los malos resultados. El equipo marcha antepenúltimo en la clasificación liguera, en puestos de descenso a segunda división.

"El Athletic Club ha decidido resolver el contrato que unía a su entrenador Eduardo Berizzo con la entidad", anunció el club vasco en Twitter. "A partir de mañana (5 de diciembre), Gaizka Garitano será el responsable de dirigir el primer equipo", añade el mensaje.

La dura derrota por 3-0 del lunes en el campo del Levante, que dejó al Athletic en puestos de descenso, ha sido el golpe de gracia para el 'Toto' Berizzo, quien llegó al final de la pasada temporada en sustitución de José Ángel Ziganda.

El Athletic solo ha ganado un partido de los 14 encuentros disputados hasta ahora en liga, empatado ocho y perdido cinco.

"No tengo ni idea si seguiré en el cargo, lo importante no es Berizzo. Soy el primer responsable y el primero que sabe que hay que torcer la situación", decía el lunes Berizzo, ex entrenador de Celta y Sevilla, luego del encuentro contra el Levante.

El técnico argentino, quien jugó como defensor central para River Plate, Celta y Olympique de Marsella, entre otros, agregó: "Si es lo mejor para el equipo contemplaría la dimisión. No lo he pensado. Si sirve, así será, pero creo que sirvo".

Berizzo es el cuarto entrenador de primera división destituido esta temporada tras las salidas de Leo Franco (Huesca), Julen Lopetegui (Real Madrid) y Antonio Mohamed (Celta).