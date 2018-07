Aseguran que la Juventus ofreció un amplio contrato a Cristiano Ronaldo

El Real Madrid habría decidido vender al portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus, de acuerdo con la información del periodista Josep Pedrerol. El club blanco habría aceptado una oferta del club italiano de 100 millones de euros.

El diario español As confirmó la existencia de la oferta italiana pero aseguró que no hay ningún acuerdo hasta el momento. El diario deportivo asegura que la decisión de traspasar al máximo goleador de la historia del Real Madrid no obedece a una cuestión económica.

Según el programa español de La Sexta, el club blanco le ofrecía a Cristiano 30 millones de euros anuales para renovar, la misma cantidad que le pone sobre la mesa la Juventus, por lo que el jugador lusitano vería bueno el cambio de aires a la liga italiana.

Con información del Diario AS