El Arsenal firmó al uruguayo Lucas Torreira

La Sampdoria confirmó este martes el traspaso del centrocampista uruguayo Lucas Torreira al Arsenal, al que llega tras acumular 74 partidos y marcar cuatro goles en su carrera en el equipo genovés.

"UC Sampdoria comunica que traspasó al Arsenal FC, de forma definitiva, los derechos a las prestaciones deportivas del futbolista Lucas Sebastián Torreira", reza el comunicado oficial del conjunto genovés.

Torreira, nacido en Fray Bentos en 1996, jugará en la Premier League a las órdenes del nuevo técnico español Unai Emery, tras empezar su carrera en Italia con las camisetas del Pescara (2012-2016) y la Sampdoria, donde militó en las últimas dos temporadas.

El uruguayo se desempeña como un centrocampista de gran calidad técnica y óptimas habilidades ofensivas, Torreira disputó ocho partidos con la selección absoluta uruguaya, con la que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Rusia y quedó eliminada

La Sampdoria se despidió del jugador deseándole suerte para el futuro de su carrera, y expresando su "orgullo por haber contado con él y haberle lanzado en el fútbol de elite".

The wait is over… it's #TimeForTorreira ��



Welcome to Arsenal, @LTorreira34 �� pic.twitter.com/wnUDYuDMeS