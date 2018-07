Anunciaron los técnicos nominados al premio “The Best”

La FIFA anunció este martes a los 11 entrenadores nominados al premio The Best. Los técnicos que destacan son: Pep Guardiola (Manchester City), Zinedine Zidane (ex Real Madrid), Didier Deshamps (selección de Francia), Ernesto Valverde, (Barcelona FC) y Jürgen Klopp (Liverpool).

La lista la completan Massimiliano Allegri (Juventus) y Diego Simeone (Atlético Madrid), sumados a Stanislav Cherchesov (selección de Rusia), Zlatko Dalic (selección de Croacia), Roberto Martinez (selección de Bélgica) y Gareth Southgate (selección de Inglaterra) por lo realizado en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Los 11 candidatos fueron escogidos por un jurado de leyendas de la FIFA. El ganador será elegido en un proceso que tendrá dos etapas, debido a que en el medio habrá un corte en el que se reducirá el listado a sólo tres nominados.