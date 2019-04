El Ajax destronó a Cristiano Ronaldo con otra obra maestra

El Ajax, con otra obra maestra de fútbol, técnica y organización, triunfó por 1-2 en el campo de la Juventus Turín y volverá a jugar una semifinal de la Liga de Campeones 22 años después, pese a recibir un gol del portugués Cristiano Ronaldo, quien fue destronado tras tres años consecutivos como rey de Europa.

"CR7" adelantó a la Juve a la media hora con otra prueba de su contundencia ofensiva, pero el fútbol del Ajax terminó premiado por los goles de los holandeses Donny Van De Beek y de Matthijs De Ligt, regalándole a los "hijos" de Johan Cruyff otra proeza como visitante, luego del 1-4 logrado en octavos contra el Real Madrid en el Santiago Bernabeu.

Después del 1-2 de De Ligt, el Ajax se agigantó en Turín, brilló impulsado por el serbio Dusan Tadic, el marroquí Hakim Ziyech y el brasileño David Neres e hizo méritos para irse del Juventus Stadium con un resultado mucho más abultado. Fue una fiesta para los hombres del técnico holandés Erik Ten Hag, que no llegaban tan lejos en la Copa de Europa desde el curso 1996-1997. Su sueño europeo sigue, tras imponerse a dos colosos como el Real Madrid y la Juve.

Al sufrir por las rápidas combinaciones del Ajax en Ámsterdam, Allegri pidió a su equipo presionar con intensidad y apostó por el argentino Paulo Dybala de titular, al que colocó constantemente en la posición de Frenkie De Jong, para dificultar su salida de balón. También el bosnio Miralem Pjanic avanzó mucho su posición en fase de presión y el Juventus marcó su territorio en la fase inicial ante un Ajax que tardó más de 20 minutos antes de empezar a sacudirse y que, además, perdió al marroquí Noussair Mazraoui tras apenas siete minutos por lesión.

Y es que, cuando poco a poco el cuadro holandés iba ganando metros, apareció la "bestia negra" Cristiano. En un saque de esquina lanzado por Pjanic, "CR7" se liberó de De Ligt y fulminó al meta André Onana de cabeza. Lo celebró con convicción el luso, auténtica pesadilla de los holandeses.

Reacción holandesa

Pese a tener unos minutos de tensión, el Ajax logró reaccionar y, seis minutos después, consiguió igualar el resultado. El marroquí Hakim Ziyech lo intentó con un disparo desde los 20 metros que, tras un rechace de la defensa, llegó a Van De Beek para que este lo ajustara al poste y silenciara al Juventus Stadium.

Aumentaba la tensión en el conjunto turinés, que necesitaba un gol para prolongar su camino europeo, pero que no podía permitirse distracciones defensivas. A eso se sumó el problema físico padecido por Dybala al final de la primera mitad, que le obligó a retirarse en el descanso para dejar paso a Kean.

El conjunto blanquinegro salió con confusión en la reanudación, ante un Ajax que, animado por la trascendental diana lograda en la primera mitad, dio muestra de toda su clase y organización táctica, con unas combinaciones que asustaron tremendamente a los turineses. Un juego espectacular que creó tres grandes ocasiones en el primer cuarto de hora.

La primera la tuvo Ziyech, quien perdonó desde dentro del área ante el meta polaco Wojciech Szczesny. La segunda fue para Van De Beek, con un derechazo a la escuadra desde fuera del área parado por el portero; mientras que la tercera fue cortada por Pjanic, cuando Ziyech iba a cerrar una gran triangulación impulsada por Neres y preparada por Tadic.

El fútbol total de los "hijos" de Cruyff ponía contra las cuerdas a la Juve. Allegri dio paso al portugués Joao Cancelo y pasó del 4-3-3 al 3-5-2. Cristiano intentaba animar a sus compañeros, pero las pesadillas europeas del pasado se apoderaban de la afición turinesa.

La estocada final

El Ajax dominaba y los avisos anteriores fueron el preludio del gol. Al minuto 67, Schone colgó un saque de esquina y De Ligt fulminó a Daniele Rugani y a Álex Sandro para cabecear y enviar el balón al fondo de las mallas (1-2). Fue un golpe psicológico para la Juventus, cuya reacción fue más impulsada por el nerviosismo que por la atención táctica. Y el Ajax seguía fiel a su tradición: el juego. Con base a talento, organización y técnica, el equipo de Ten Hag apenas sufrió defensivamente y siguió creando grandes oportunidades de gol.

Neres perdonó en el 74, Ziyech vio como el colegiado le anulaba el posible tercer tanto por fuera de juego, pero eso no manchó una noche histórica para el Ajax, que pone rumbo a semifinales y que no se pone límites. Fue un disgusto tremendo para la Juve, que se fue de un estadio que se quedó casi vacío en los últimos minutos. La imagen final de la derrota fue la amarilla a Cristiano, frustrado por una eliminación europea que no sufría desde 2015.