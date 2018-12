Ada Hegerberg ganó el primer Balón de Oro femenino

La noruega Ada Hegerberg conquistó el primer Balón de Oro femenino, galardón que otorgó este lunes la revista France Football en la gala de premiación al mejor futbolista del año.

"Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", dijo.

Hegerberg, de 23 años de edad, se impuso en la votación a la brasileña Marta y a la holandesa Lieke Martens, además de seis compañeras suyas del Lyon, ganador de las tres últimas Copas de Europa.

La jugadora del Lyon le dedicó el premio a todas las jóvenes que practican este deporte. También agradeció a France Football que haya creado una categoría femenina.

"Es muy importante para nosotras", aseguró. "Quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: creed en vosotras, no os paréis nunca", cerró.

