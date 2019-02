Zapatero: El diálogo debe ser el camino si nos importa Venezuela

Jose Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España, aseguró este lunes que, de no haber diálogo entre las partes políticas de Venezuela, habrá un conflicto que involucrará a la región latinoamericana.

"Si no hay diálogo o negociación entre las partes, tendremos un conflicto no solo entre venezolanos sino en Latinoamérica", señaló ex jefe de gobierno se le preguntó sobre su postura durante el foro de gobernanza World Government Summit, en Dubái, así lo informó el diario El País.

El ex mandatario opinó que el diálogo exige más valentía política y moral que la confrontación. “Conozco bien lo sucedido en el último año, y cómo se llegó a las elecciones que se cuestionan. Trabajé intensamente en Venezuela. Y cuando se parte de supuestos erróneos o falsos, las conclusiones son equivocadas. Si nos importan de verdad la paz, la democracia y Venezuela, el diálogo debe ser el camino. Por lo general, el diálogo exige más valentía política y moral que la confrontación”.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ratificó el 7 de febrero que no participará de un diálogo con Nicolás Maduro.

"Nuestra decisión es no participar en esa iniciativa. La razón es la siguiente: las fuerzas democráticas venezolanas ya hemos participado en esfuerzos de diálogo, negociación y acuerdo en varias oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hemos hecho dentro y fuera de Venezuela, de manera privada, y también públicamente. Solos y con acompañamiento internacional", dijo durante una entrevista para El País de Uruguay.

Con información de El País