Venezolano se coronó rey panadero en Italia

El venezolano Joan Manuel Fereira fue coronado rey panadero durante el Festival Internacional de Pan celebrado en la ciudad italiana de Catania.

Luego de recibir el premio, que lo convierte en uno de los mejores panaderos en el mundo, el venezolano indicó que hacer pan mantiene a Venezuela en su mente y su corazón.

“Jamás me he olvidado de Venezuela, pese a tener mucho tiempo sin visitar el país que nací. Pero hacer pan mantiene a Venezuela en mi mente y es imposible que me olvide del país que tanto me dio”, comentó Fereira a la televisión local de Catania.

El venezolano, que nació en Guanare, estado Portuguesa, expresó sentirse orgulloso de poder conquistar a personas de todas partes del mundo con recetas de su país.

Con información de nota de prensa.