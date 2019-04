Theresa May se reunirá con Merkel y Macron antes de la cumbre del miércoles

La primera ministra británica, Theresa May, viajará este martes a Berlín y París para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con los que abordará el brexit, informaron hoy fuentes oficiales.

El viaje de la jefa del gobierno del Reino Unido se producirá un día antes de la cumbre europea de Bruselas, en la que los líderes de los 27 decidirán si dan luz verde a una nueva prórroga del brexit solicitada la semana pasada por Londres.

Una portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street indicó que May también espera hablar por teléfono con otros líderes europeos antes de la cumbre del miércoles. El viernes le escribió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para pedir oficialmente retrasar el brexit hasta el 30 de junio mientras prosiguen las negociaciones con la oposición laborista a fin de alcanzar un acuerdo sobre la salida de la Unión Europea que pueda ser aprobado por el Parlamento.

El Reino Unido tiene de plazo hasta este viernes, 12 de abril, para salir de la UE sin acuerdo o confiar en que los 27 acepten por unanimidad conceder el retraso solicitado, para lo que Londres debe argumentar que trabaja en un plan concreto sobre su desconexión del bloque.

El acuerdo del brexit negociado entre Londres y Bruselas fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes. En su carta remitida el viernes, May le recordó a Tusk sus esfuerzos por buscar otras opciones al mantener negociaciones con la oposición laborista, contactos que continuarán este lunes.

Aunque conservadores y laboristas han calificado este diálogo de productivo, aún no han avanzado lo suficiente como para sellar un nuevo plan antes de la cumbre europea de esta semana.

En su misiva, May dejó claro que confía en que el Reino Unido pueda salir de la UE antes de los comicios al Parlamento europeo de mayo si consigue para entonces aprobar un pacto de retirada. No obstante, la política conservadora puntualizó que el Reino Unido estaría preparado para presentar candidatos a esos comicios europeos en caso de que el país no tenga para entonces un tratado que permita superar el trámite en la Cámara Baja.